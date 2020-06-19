Боец Волков рассказал о проваленном кастинге на роль сына Ивана Драго

Российский боец смешанного стиля (UFC) Александр Волков рассказал о проваленном кастинге на роль сына Ивана Драго в фильме «Крид 2». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, ему прислали текст, который нужно было прочитать и записать себя на видео. Россиянин сделал это, но больше с ним не связывались. По мнению бойца, он бы лучше подошел на роль, чем немецкий боксер румынского происхождения Флориан Мунтяну, в пользу которого был сделан выбор.

Драго — персонаж серии фильмов про Рокки Бальбоа, соперник главного героя. Первая часть «Рокки» была написана по сценарию Сильвестра Сталлоне и представлена публике в 1976 году. Лента завоевала три премии «Оскар» и «Золотой глобус». После нее вышли еще пять картин со Сталлоне в роли Бальбоа. В 2015-м франшиза была перезапущена. «Крид 2» вышел на экран в 2018 году.

Волков примет участие в турнире UFC on ESPN 11, который состоится в городе Гринвилл (штат Южная Каролина, США) 22 июня. 31-летний россиянин подерется с американцем Кертисом Блэйдсом.

Последний поединок в UFC Волков провел в ноябре 2019-го на турнире в Москве. Россиянин одержал победу над американцем Грегом Харди судейским решением. В смешанных единоборствах Волков одержал 31 победу и потерпел семь поражений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!