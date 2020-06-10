Стало известно о пробах бойца Волкова на роль сына Ивана Драго

Российский тяжеловес UFC Александр Волков мог сыграть сына Ивана Драго в фильме «Крид 2». Об этом News.ru сообщил его тренер Тарас Кияшко.

Стало известно, что Волковым заинтересовались в Голливуде после того, как он сыграл бойца в российском сериале «Реальные пацаны». Спортсмен прошел пробы на роль сына Драго, но в итоге место досталось румынскому боксеру Флориану Мунтяну.

Иван Драго — персонаж серии фильмов про Рокки Бальбоа, соперник главного героя. Первая часть «Рокки» была написана по сценарию Сильвестора Сталлоне и представлена публике в 1976 году. Лента завоевала три премии «Оскар» и «Золотой глобус». После нее вышли еще пять картин со Сталлоне в роли Бальбоа. В 2015-м франшиза была перезапущена. «Крид 2» вышел на экран в 2018 году.

Волков провел свой последний поединок в UFC в ноябре 2019-го на турнире в Москве. Россиянин одержал победу над американцем Грегом Харди судейским решением. На его счету 31 победа и семь поражений в смешанных единоборствах.

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