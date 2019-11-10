Россиянин Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел вечером 9 ноября и продлился все три раунда. Российский боец нанес американцу несколько сильных ударов, а в последнем отрезке ему удался хай-кик, однако Харди сумел выстоять. Несмотря на это, судьи единогласно отдали победу Волкову.

31-летний Волков одержал 31-ю победу в карьере, также на его счету семь поражений. Харди участвовал в восьми боях, одержал шесть побед и потерпел два поражения.

Ранее на этом турнире дебютировал Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он проиграл немцу Давиду Заваде. Россиянин допустил ошибку и позволил сопернику провести удушающий прием. В итоге немец заставил соперника сдаться.

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