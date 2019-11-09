Не побеждавший в UFC немец задушил брата Нурмагомедова и высказался о его семье

Немецкий боец смешанного стиля (ММА) Давид Завада прокомментировал победу в поединке против россиянина Абубакара Нурмагомедова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве. Слова спортсмена передает корреспондент «Ленты.ру».

Завада отметил, для него было важно выиграть, чтобы остаться в UFC. Немец признал, что Нурмагомедов — сильный соперник, а также отметил поддержку зала в Москве. Завада подчеркнул, что в этот раз ему повезло, поэтому он смог победить российского бойца.

Также спортсмен отметил, что с большим уважением относится к семье Нурмагомедова. «Я не фанат трэштока, я предпочитаю выступать в клетке», — сказал Завада. По его словам, после поединка он переговорил с Хабибом Нурмагомедовым, двоюродным братом Абубакара. Чемпион UFC в легком весе сказал, что Завада провел хорошую работу.

Поединок прошел в субботу, 9 ноября. Нурмагомедов имел преимущество с самого начала боя, однако допустил ошибку и позволил Заваде провести удушающий прием. В итоге немец заставил соперника сдаться.

Для Завады эта победа стала первой под эгидой UFC. Всего он имеет 17 побед и пять поражений. Для Нурмагомедова этот бой стал первым под эгидой промоушена. Всего же на счету российского бойца 15 побед, три поражения и одна ничья.

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