Спорт
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1:2
Эвертон
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига • 12-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1:1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Англия - Премьер-лига • 12-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2:1
Борнмут
Борнмут
Англия - Премьер-лига • 12-й тур
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2:0
Арсенал
Лондон
Англия - Премьер-лига • 12-й тур
Последние новости
Умер «Паша Фейсконтроль»
Имя историка-расчленителя вымарали с сайта военно-исторического общества
Украинский самолет загорелся при посадке в Шарм-эш-Шейхе
Российский подросток пытался спасти кошек из огня и погиб
Трамп порадовался падению Берлинской стены
Гол лучшего бомбардира АПЛ помог «Лестеру» обыграть «Арсенал»
Историк-расчленитель Соколов оформил явку с повинной
Убитая преподавателем СПбГУ девушка жаловалась на него брату
Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC
Новости партнеров

Не побеждавший в UFC немец задушил брата Нурмагомедова и высказался о его семье

Перейти в «Мою Ленту»
Давид Завада (справа) и Абубакар Нурмагомедов (слева)

Немецкий боец смешанного стиля (ММА) Давид Завада прокомментировал победу в поединке против россиянина Абубакара Нурмагомедова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве. Слова спортсмена передает корреспондент «Ленты.ру».

Завада отметил, для него было важно выиграть, чтобы остаться в UFC. Немец признал, что Нурмагомедов — сильный соперник, а также отметил поддержку зала в Москве. Завада подчеркнул, что в этот раз ему повезло, поэтому он смог победить российского бойца.

Также спортсмен отметил, что с большим уважением относится к семье Нурмагомедова. «Я не фанат трэштока, я предпочитаю выступать в клетке», — сказал Завада. По его словам, после поединка он переговорил с Хабибом Нурмагомедовым, двоюродным братом Абубакара. Чемпион UFC в легком весе сказал, что Завада провел хорошую работу.

Поединок прошел в субботу, 9 ноября. Нурмагомедов имел преимущество с самого начала боя, однако допустил ошибку и позволил Заваде провести удушающий прием. В итоге немец заставил соперника сдаться.

Для Завады эта победа стала первой под эгидой UFC. Всего он имеет 17 побед и пять поражений. Для Нурмагомедова этот бой стал первым под эгидой промоушена. Всего же на счету российского бойца 15 побед, три поражения и одна ничья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC
Брат Нурмагомедова высказался о причастности семьи к избиению бойца ММА Мирзаева
Отец Нурмагомедова рассказал об испытании семьи большими деньгами
Другие материалы рубрики
Спорт14:03Сегодня

После этого матча АПЛ можно закрывать

«Сити» не побеждал на «Энфилде» 16 лет. Смотрите матч с «Ливерпулем» по подписке в подарок
22:20Сегодня

Гол лучшего бомбардира АПЛ помог «Лестеру» обыграть «Арсенал»

20:58Сегодня

Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC

20:23Сегодня

«Ньюкасл» одержал волевую победу над клубом российского бизнесмена

Спорт00:04Сегодня

«Он изобрел колесо. Снова»

Британские велогонщики почти сотню лет не видели медалей. Все изменила одна смелая идея
20:16Сегодня

«Вест Хэм» продлил серию без побед в АПЛ до шести матчей

20:14Сегодня

«Тоттенхэм» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ

19:53Сегодня

«Эвертон» одержал выездную победу и поднялся на 13-е место в АПЛ

Спорт00:03 7 ноября
Игорь Бакалов

«Пуля прошла сквозь тело и вышла наружу»

Два советских чемпиона по стрельбе могли взять золото Олимпиады. Пока один не убил другого
19:29Сегодня

Немецкий клуб «возвел» Берлинскую стену на поле и напомнил о ее падении

18:38Сегодня

Тренер рассказал о заговоре против российских фигуристок

17:26Сегодня

«Челси» одержал шестую победу подряд и вышел на второе место в АПЛ

Россия
Российский подросток пытался спасти кошек из огня и погиб
«Я не пропаганда и не кусок жира, я человек»
Эти россияне пережили ненависть окружающих и упреки родных. Но научились любить себя
Умер «Паша Фейсконтроль»
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»
Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
Путин рассказал о цели России стать лидером в сфере искусственного интеллекта
«Дяденьки, вас едут убивать!»
Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
Отец Мары Багдасарян потребует 100 миллионов рублей за лишение гражданства
Все материалы
Мир
Трамп порадовался падению Берлинской стены
«Мы были близки к кровопролитию»
30 лет назад пала Берлинская стена. За что немцы до сих пор благодарны СССР?
Путин и Эрдоган созвонились
Кровожадный убийца или герой?
 
В России отреагировали на решение суда ООН поддержать иск Украины
«Никаких собак я не ел»
Рестораны для элиты и подвальные казино: Северная Корея глазами россиянина
Во Франции посадили готовившего сирийских боевиков выходца из Чечни
Все материалы
Бывший СССР
ДНР и Украина выпустили сигнальные ракеты об отводе войск
Высадка десанта на остров Сааремаа«Красной армии пришлось вжиматься в землю»
Эти острова стали ключом к освобождению Прибалтики от нацистов. Сражение за них шло месяц
Бывший украинский министр предрек развал страны
Экстремисты из Народного фронта Молдавии преградили путь военной технике, идущей на парад. 1989 год«Было страшно всем»
30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
Киев раскрыл уровень влияния олигархов на Зеленского
Все материалы
Экономика
Чубайс объяснил слова о веривших в искренность советского режима «идиотах»
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
В России изменили схему выделения субсидий многодетным семьям
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
«Газпром нефть» стала первой промышленной компанией в AI-Russia Alliance
Олег ШапироВсем прощаю
Или как ведущий столичный архитектор не возвращает долги
МТС будет развивать искусственный интеллект в альянсе
Все материалы
Силовые структуры
Историка-расчленителя заподозрили в избиении еще одной студентки
Преподаватель СПбГУ убил и расчленил аспирантку
Его поймали при попытке утопить пакет с женскими руками
Убитая преподавателем СПбГУ девушка жаловалась на него брату
Николай Джумагалиев«Дикий зверь в облике человека»
Этот маньяк стал главным каннибалом СССР. Его до сих пор держат в закрытой психбольнице
Водолазы обнаружили ноги убитой преподавателем СПбГУ девушки
Филипп Киркоров«Подошел муж Пугачевой и предложил убить Киркорова»
Как террористы хотели взорвать короля российской поп-сцены и обвиняли в этом Галкина
В РВИО открестились от убившего студентку преподавателя
Все материалы
Наука и техника
F-22 и F-35 соединят с секретным кораблем-убийцей
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
Перетяжеленный Ил-112В облегчили
Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
Вирус относится к самой смертоносной группе
В Белоруссии оценили свой вклад в военное превосходство Китая над Россией
Космические монстры
Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
Сборку серийного Су-57 показали на видео
Все материалы
Спорт
Не побеждавший в UFC немец задушил брата Нурмагомедова и высказался о его семье
После этого матча АПЛ можно закрывать
«Сити» не побеждал на «Энфилде» 16 лет. Смотрите матч с «Ливерпулем» по подписке в подарок
Гол лучшего бомбардира АПЛ помог «Лестеру» обыграть «Арсенал»
«Он изобрел колесо. Снова»
Британские велогонщики почти сотню лет не видели медалей. Все изменила одна смелая идея
Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC
Игорь Бакалов«Пуля прошла сквозь тело и вышла наружу»
Два советских чемпиона по стрельбе могли взять золото Олимпиады. Пока один не убил другого
«Ньюкасл» одержал волевую победу над клубом российского бизнесмена
Все материалы
Культура
Актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании
«Мне было интересно сыграть абсолютное зло»
Паника, ужасы и люди-монстры: в прокат выходит продолжение культового «Сияния»
Шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой глобус»
Хлеб всему голова
Художница придумала свой язык, надела на лицо буханку и прославилась на весь мир
Травля из-за эротической сцены довела Асмус до слез
«Русские стремятся к невозможному»
Самый известный танцор на планете о конце света, ночных клубах и невероятных россиянах
Адвокат Заворотнюк прокомментировал ситуацию с ее долгами
Все материалы
Интернет и СМИ
Пользователей Twitter решили заставить быть менее токсичными
Остановите планету
Эти фотографы показали, как человечество по кускам собирает загубленный им мир
Блогер Гоблин прокомментировал убийство студентки преподавателем СПбГУ
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Известная соцсеть анонсировала дату отказа от лайков
Прекрасное — далеко
Этот журнал рассказал миллионам жителей СССР о будущем. Но оно так и не наступило
Светлакова заметили в Киеве на юмористическом шоу Зеленского
Все материалы
Ценности
Олимпийская чемпионка появилась на публике в «голом» платье
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Женщина похвасталась обручальным кольцом и была пристыжена за «уродливые» ногти
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
73-летняя пенсионерка выиграла конкурс на лучшую фигуру в бикини
Партнерский материал
Живительная невесомость
Что такое флоатинг и почему всем нужно его попробовать
Пляжная съемка 46-летней бывшей супермодели обернулась спасением жизни туристки
Все материалы
Путешествия
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о принадлежности Крыма
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
Японская туристка съездила на Сахалин и удивилась вывескам на русском языке
Партнерский материал
За медом и вином
Искупаться в пивном чане, побывать на средневековом курорте: чем заняться в Словении
Подсчитано число проданных билетов на поезда в Крым
«Запах травы чувствуется всюду»
Хиппи, пираты и родственники Пабло Эскобара. Что ждет туристов в Колумбии?
22 пассажира сняли с рейса из-за скандала по поводу внешнего вида
Все материалы
Из жизни
Удочеренную американцами «взрослую» карлицу с Украины показали по ТВ
«Это была обычная жизнь»
Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
Беззаботный кабан разбудил четырех львов и остался жив
«Многим неясно, что женщины — люди»
Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
Водитель потерял по дороге коллекцию секс-игрушек на миллион фунтов
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Все материалы
Первый тест нового BMW X6 — видео
Знакомимся с самым «бээмвешным» из больших вседорожников BMW
Самые необычные автомобили крупнейшей тюнинг-выставки
Как в Лас-Вегасе проходит шоу SEMA
Тест нового BMW X6
Привидение с моторищем: отчего владельцы «ха-шестого» полюбят ездить ночью
25 самых популярных машин России
Российский авторынок падает уже больше полугода
В Россию привезли уникальный автомобиль за 160 миллионов рублей
На продажу выставили Ford Mustang «Элеонор» из «Угнать за 60 секунд»
Запатентован салон «Нивы» будущего
Все материалы
Дом
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился»
Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
Состоялось финальное голосование премии Urban Awards
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Россиянка захотела жить в Италии и лишилась миллионов рублей
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Отремонтированы две дороги по наказу Путина
Российский актер призвал сохранять лес
Все материалы