Отец Нурмагомедова рассказал об испытании семьи большими деньгами

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, как на жизнь их семьи влияет заработок сына. Его слова приводит «Учительская газета».

«Изменилась ли жизнь в связи с деньгами? Конечно! Каждое утро, когда я иду на зарядку на школьную спортивную площадку в своем родном селе, меня ждут пять, десять, иногда 15 человек. Они просят, чтобы я им помог. Кому-то купить жилье, кому-то нужны деньги на свадьбу, кому-то помочь погасить кредит, посодействовать в лечении ребенка, отправить на соревнования и так далее. Каждое утро. Это очень тяжело», — заявил Нурмагомедов. При этом он подчеркнул, что семья активно занимается благотворительностью.

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«Мы шефствуем над детскими домами, строим детский сад, спортивный зал, проложили в селе около трех километров дорог, сейчас купили технику, чтобы прокладывать дороги и в горах», — отметил он.

4 июня стало известно, что 30-летний спортсмен подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Менеджер Нурмагомедова заявил, что новое соглашение сделало бойца самым высокооплачиваемым в UFC. Однако позже сам Нурмагомедов опроверг данное высказывание.

Следующий бой Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби. Соперником россиянина станет временный чемпион в легком весе Дастин Порье.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В последний раз он выходил в октагон в октябре 2018-го, когда защитил титул в бою с ирландцем Конором Макгрегором. Из-за участия в потасовке после поединка россиянин был отстранен от выступлений на девять месяцев. На его счету 27 побед в MMA и ни одного поражения.

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