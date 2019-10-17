Брат Нурмагомедова высказался о причастности семьи к избиению бойца ММА Мирзаева

Двоюродный брат российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов заявил, что его семья не причастна к избиению бойца Расула Мирзаева, произошедшему в декабре 2016 года. Слова спортсмена передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее в сети появился ролик, в котором видно, как Мирзаева избивают неизвестные. Предполагалось, что боец пострадал из-за неуважения к Нурмагомедову, при этом в драке якобы участвовали родственники чемпиона UFC. Умар Нурмагомедов опроверг эту информацию и заявил, что его брат предупреждал Мирзаева об опасности.

«Хабиб говорил Расулу, будь осторожен, эти ребята хотят что-то сделать с тобой. А видео жестокое, я не поддерживаю такое. Если есть у тебя обида — сходи и реши это один, зачем брать кого-то с собой», — заявил Умар Нурмагомедов.

31 декабря 2016 года Мирзаев был избит на улице Восточная в Москве и ранен из травматического пистолета. Спортсмен, получивший тяжелые травмы, был доставлен в больницу и прооперирован. В октагон он вернулся почти два года спустя и одержал победу над казахстанцем Арманом Оспановым.

Последний поединок Мирзаев проводил в сентябре 2019-го и проиграл нокаутом Шамилю Шахбулатову. Это поражение стало для бойца вторым в карьере, в его активе 18 побед.

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