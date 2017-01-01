Возбуждено дело по факту избиения Расула Мирзаева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на бойца смешанного стиля (ММА) Расула Мирзаева в Москве. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя московского главка СКР.

«Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и части 2 статьи 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища")», — заявили в управлении.

В ночь на 31 декабря 30-летний Мирзаев был избит и ранен из травматического пистолета на улице Восточная. Нападавшие скрылись с места преступления. Бойца госпитализировали и прооперировали, врачи оценили его состояние как нормальное, жизни спортсмена ничего не угрожает.

16 ноября Мирзаев потерпел первое поражение в карьере от американца грузинского происхождения Левана Макашвили. В его активе 17 побед и одно поражение.

Имя Расула Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ в августе 2011 года, когда во время конфликта у московского ночного клуба «Гараж» он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание. В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.