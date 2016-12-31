Боец ММА Расул Мирзаев попал в больницу после нападения неизвестных в Москве

Российский боец смешанного стиля (ММА) Расул Мирзаев госпитализирован после того, как трое неизвестных в ночь на субботу, 31 декабря, напали на него на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись», — рассказал собеседник агентства.

Инцидент, по его словам, произошел на улице Восточная. В пресс-службе полиции подтвердили тот факт, что там было совершено нападение, однако личность пострадавшего уточнить отказались. «По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников», — отметили в пресс-службе.

Имя Расула Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011-го. В августе того года во время конфликта у московского ночного клуба «Гараж» он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.

В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.