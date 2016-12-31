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Врачи оценили состояние бойца Мирзаева после нападения

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Здоровью бойца смешанного стиля (ММА) Расула Мирзаева, который пострадал в результате нападения троих неизвестных в Москве, ничто не угрожает. Об этом сообщил генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев, слова которого в субботу, 31 января, приводит ТАСС.

«Состояние нормальное. Более конкретная информация у нас будет позднее», — рассказал Гаджиев.

В ночь на субботу 30-летний Мирзаев был избит на улице Восточная и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован.

В пресс-службе московского главка полиции подтвердили факт нападения, однако личность пострадавшего уточнить отказались. «По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников», — отметили в пресс-службе.

Имя Расула Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011-го. В августе того года во время конфликта у московского ночного клуба «Гараж» он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.

В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.

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