Переживший нападение боец Мирзаев победил нокаутом после двухлетнего перерыва

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Расул Мирзаев одержал победу над казахстанцем Арманом Оспановым на турнире ACB 90 в Москве. Об этом сообщается на сайте организации.

Бой завершился нокаутом во втором раунде. В активе 32-летнего Мирзаева 18 побед и одно поражение.

Предыдущий поединок по правилам ММА Мирзаев провел в ноябре 2016 года, проиграв грузину Левану Макашвили в рамках промоушена Fight Nights. После этого спортсмен не выступал по состоянию здоровья.

31 декабря 2016 года Мирзаев был избит на улице Восточная в Москве и ранен из травматического пистолета. Спортсмен, получивший тяжелые травмы, был доставлен в больницу и прооперирован.

В августе 2011-го во время конфликта у московского ночного клуба Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, после чего пострадавший скончался в больнице. Боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!