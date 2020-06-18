Боец Волков сравнил последствия коронавируса в России и США

Российский боец смешанного стиля (UFC) Александр Волков сравнил последствия пандемии коронавируса в России и США. Об этом сообщает Sports.ru.

По словам спортсмена, американцы гораздо больше россиян стали остерегаться людей на улицах. Кроме того, в США магазины работают в «странном режиме», так как пускают в помещение по несколько посетителей.

Волков также рассказал, какие меры принял UFC для профилактики заражения спортсменов коронавирусом. Бойцов и членов команд заселили в просторные номера с кроватями в разных комнатах и кухней, чтобы спортсмены не ели в общественных местах.

Волков прибыл в США для подготовки к турниру UFC on ESPN 11, который состоится в городе Гринвилл (штат Южная Каролина). 31-летний россиянин подерется с американцем Кертисом Блэйдсом.

Свой последний поединок в UFC Волков провел в ноябре 2019-го на турнире в Москве. Россиянин одержал победу над американцем Грегом Харди судейским решением. В смешанных единоборствах Волков одержал 31 победу и потерпел семь поражений.

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