Появилось видео поражения Волкова в UFC

Появилось видео лучших моментов поединка российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Волкова и американца Кертиса Блэйдса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. «Лента.ру» публикует его с разрешения правообладателя.
21 июня Волков уступил американскому тяжеловесу в главном поединке турнира. Бой продлился все пять раундов. Американец победил решением судей.
После боя россиянин отреагировал на поражение. Волков заявил, что ему удалось переломить ход поединка и «забрать два последних раунда». Позднее российский боец ММА Александр Шлеменко вступился за Волкова и сравнил критиков 31-летнего тяжеловеса с насекомыми.
Для Волкова это второе поражение под эгидой промоушена. До перехода в UFC он становился чемпионом Bellator и M-1.