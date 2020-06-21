Появилось видео поражения Волкова в UFC

Появилось видео лучших моментов поединка российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Волкова и американца Кертиса Блэйдса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. «Лента.ру» публикует его с разрешения правообладателя.

21 июня Волков уступил американскому тяжеловесу в главном поединке турнира. Бой продлился все пять раундов. Американец победил решением судей.

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После боя россиянин отреагировал на поражение. Волков заявил, что ему удалось переломить ход поединка и «забрать два последних раунда». Позднее российский боец ММА Александр Шлеменко вступился за Волкова и сравнил критиков 31-летнего тяжеловеса с насекомыми.

Для Волкова это второе поражение под эгидой промоушена. До перехода в UFC он становился чемпионом Bellator и M-1.

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