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Стало известно о профессиональных планах Нурмагомедова

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Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Люк Рокхолд рассказал о профессиональных планах россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит TMZ Sports.

Рокхолд заявил, что завершивший карьеру россиянин хочет стать его тренером. Он добавил, что Нурмагомедов собирается сыграть важную роль в его возвращении и стать тренером года. «Хабиб идет по стопам отца. Как мне кажется, Хабиб готов взять на себя эту роль и продолжить дело отца», — посчитал спортсмен.

Последний раз Рокхолд выходил в октагон в июле 2019 года. Тогда он проиграл нокаутом поляку Яну Блаховичу. Американский спортсмен выразил намерение вернуться в спорт в ближайшее время.

19 марта президент UFC Дэйна Уайт объявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова. Теперь за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе поспорят Майкл Чэндлер и Чарльз Оливейра.

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