Нурмагомедову посоветовали стать рестлером

Российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову посоветовали попробовать себя в профессиональном рестлинге. Об этом сообщает TMZ.

Шотландский профессиональный рестлер Дрю Гэллоуэй считает, что талант 32-летнего россиянина мог бы пригодиться World Wrestling Entertainment (WWE). «Пускай он не слишком разговорчив, но у нас есть Пол Хейман, да и другие ребята, которые могли бы взять болтовню на себя», — отметил Гэллоуэй.

Нурмагомедов оставил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и официально завершил выступления в MMA. 22 марта сообщалось, что россиянин предложил услуги тренера экс-чемпиону Люку Рокхолду.

Свой последний поединок Нурмагомедов провел осенью 2020-го. Тогда он одержал победу над Джастином Гейджи и в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.