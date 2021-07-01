Составлен рейтинг самых богатых бойцов MMA за всю историю

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых богатых представителей этого вида спорта за всю историю. Список был составлен изданием South China Morning Post.

По подсчетам источника, ирландец заработал за карьеру 400 миллионов долларов. При этом в качестве гонораров в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Макгрегор получил только 22 миллиона. Остальное бойцу принесли рекламные контракты и доходы от бизнеса.

На втором месте расположился россиянин Хабиб Нурмагомедов. Его заработки в десять раз меньше — около 40 миллионов долларов. Издание не уточнило, сколько именно бывший чемпион UFC в легком весе заработал непосредственно в промоушене, а сколько ему принесли рекламные контракты и бизнес.

На третьей строчке с доходом 30 миллионов долларов оказался экс-чемпион двух дивизионов UFC канадец Жорж Сен-Пьер, четвертое место занял американец Брок Леснар (25 миллионов). Он провел всего девять боев в MMA, а прославился выступлениями в рестлинге. Пятерку самых богатых представителей смешанных единоборств замкнул бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Би Джей Пенн. Спортсмен из США заработал 22 миллиона.