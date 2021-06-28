Нурмагомедов заявил о желании «зайти в клетку и задать жару»

Бывший чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов в интервью организации высказался о возможности возобновления карьеры.

Спортсмен заявил о желании «зайти в клетку и задать жару», так как он скучает по соревновательному опыту, тренировкам и режиму. «От зависимости сложно избавиться. Но даже если бы я не завершил карьеру сейчас, то когда-нибудь пришлось сказать "нет"», — отметил он.

25 июня американский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Хавьер Мендес рассказал о тоске Нурмагомедова по поединкам. По его мнению, россиянин соскучился по тренировкам и выступлениям.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он завершил карьеру осенью прошлого года, объяснив это решение данным матери обещанием.

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