Тренер Нурмагомедова заявил о тоске россиянина по боям

Американский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Хавьер Мендес рассказал о тоске россиянина Хабиба Нурмагомедова по поединкам. Об этом сообщает Cageside Press.

Мендес сообщил об СМС от россиянина. «Пришли мне локацию», — приводит тренер текст данного сообщения. «Думаю, он соскучился по тренировкам, по боям. Может, ему хочется вновь оказаться рядом, помогать в тренировках», — заявил Мендес.

Мендес возглавляет зал American Kickboxing Academy (AKA), где долгое время тренировался Нурмагомедов. Россиянин известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он завершил карьеру в MMA осенью 2020-го. Другой боец AKA Люк Рокхолд заявил, что россиянин поможет ему в возобновлении карьеры.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету три успешные защиты титула. Россиянин одержал 29 побед в 29 поединках.