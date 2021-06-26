Федор Емельяненко высказался об уходе Нурмагомедова из MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко высказался об уходе из спорта соотечественника Хабиба Нурмагомедова. Интервью спортсмена опубликовано в YouTube-канале MMA Junkie.

44-летний тяжеловес призвал уважать решение Нурмагомедова. «Хабиб сделал свой выбор: уйти непобежденным. Хотя многие думают, что он мог бы достигнуть большего», — отметил Емельяненко.

В этом же интервью Емельяненко прокомментировал возвращение к выступлениям. Тяжеловес выступит на первом турнире Bellator в России, который пройдет в Москве 23 сентября.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 24 сентября 2020-го он одержал победу над Джастином Гейджи и объявил об уходе из спорта. В этом поединке он в третий раз защитил пояс чемпиона UFC. На счету Нурмагомедова — 29 побед в 29 поединках.