Названа дата ближайшего боя Федора Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко проведет ближайший бой 23 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Okko Sport.

Поединок пройдет 23 октября на ВТБ Арене в Москве. Имя соперника не называется. Спортсмен рассказал, что чувствует себя замечательно и полностью восстановился от коронавируса. Поединок в прямом эфире покажет Okko.

Уточняется, что из желающих встретиться с Емельяненко выстроилась очередь. Промоушен Bellator, в котором выступает россиянин, отметил, что подберет соперника россиянину позже.

29 марта глава Bellator Скотт Кокер допустил, что Джуниор дос Сантос, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), может стать новым соперником Емельяненко. 44-летний спортсмен известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и Bellator. На его счету 39 побед при шести поражениях.