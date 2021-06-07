Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко высказался о завершении карьеры. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Он отметил, что по контракту с американским промоушеном Bellator у него осталось еще два боя, однако в соглашении прописана возможность провести лишь один поединок. Окончательно решение Емельяненко зависит от его самочувствия. Кроме того, боец добавил, что следующий бой проведет в России.

29 марта глава Bellator Скотт Кокер допустил, что Джуниор дос Сантос, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), может стать новым соперником Емельяненко. Также глава промоушена неоднократно заявлял о готовности организовать бой Емельяненко в России.

44-летний Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и Bellator. На его счету 39 побед при шести поражениях.