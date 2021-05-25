Новый Хабиб рассказал об отношении к Федору Емельяненко

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о своем отношении к российскому тяжеловесу Федору Емельяненко. Видео доступно Instagram-аккаунте UFC Russia.

27-летний Чимаев, известный как Новый Хабиб, признался, что в детстве следил за выступлениями Емельяненко. «Друзья уходили на улицу, а я с папой оставался дома, смотрел бой Федора. Он мне очень нравился и до сих пор нравится. Хороший, порядочный мужик», — подчеркнул спортсмен.

В мае Чимаев ввязался в перепалку с братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром Нурмагомедовым. Шведский спортсмен прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал Хабиба подраться с бойцом «Ахмата». Чимаев в свою очередь заявил, что готов «порвать» бывшего чемпиона UFC.

Чимаев также известен по выступлениям в UFC. На счету бойца три победы в рамках промоушена в трех поединках. При этом он провел их за 66 дней, что является рекордом промоушена.

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