Новый Хабиб перенес операцию и поблагодарил Кадырова

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев, известный как Новый Хабиб, перенес операцию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир ЧГТРК «Грозный».

Спортсмен рассказал, что оперативное вмешательство касалось щитовидной железы. «Половину убрали или полностью убрали, я не знаю. Сейчас очень хорошо себя чувствую», — заявил Чимаев. Он также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова и врачей. Где конкретно проходила операция, не уточняется.

21 мая стало известно, что Кадыров увез в горы республики Чимаева для отдыха. Он выразил уверенность, что поездка благоприятно скажется на здоровье спортсмена.

27-летнему Чимаеву принадлежит рекорд UFC — он провел три поединка за 66 дней. На счету шведа чеченского происхождения девять побед в девяти боях.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



