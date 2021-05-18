Брат Нурмагомедова удалил все посты о Новом Хабибе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Абубакар Нурмагомедов удалил все посты, связанные с его конфликтом с шведским спортсменом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщает «Чемпонат.com».

31-летний брат российского бойца Хабиба Нурмагомедова удалил часть постов в Instagram. При этом он вновь опубликовал фото, в описании к которому в удаленном посте была критика Чимаева, также известного как Новый Хабиб.

Ранее Нурмагомедов раскритиковал Чимаева за слова последнего в адрес его родственника. Новый Хабиб заявил, что может «порвать» бывшего чемпиона UFC. Так он отреагировал на выступление главы Чечни Рамзана Кадырова. Политик раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за то, что спортсмен не дерется под российским флагом. Он также назвал его «проектом UFC» и предложил любые деньги за поединок против бойца «Ахмата».

Абубакар Нурмагомедов также выступает в UFC. В MMA на его счету 16 побед при трех поражениях.

Чимаев — уроженец Чечни. На его счету девять побед в девяти поединках.