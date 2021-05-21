Кадыров увез Нового Хабиба в горы

Глава Чечни Рамзан Кадыров увез в горы республики шведского бойца UFC Хамзата Чимаева и представляющих клуб «Ахмат» Абдул-Рахмана Дудаева и Беслана Ушукова. Об этом сообщается на странице политика во «ВКонтакте».

«Учитывая, что ребята ежедневно подвергают себя упорным физическим нагрузкам, я решил организовать для них отдых в одном из самых живописных и красивейших мест республики — высокогорном Беное», — написал Кадыров. Глава республики выразил уверенность, что поездка благоприятно скажется на здоровье спортсменов.

13 мая Чимаев, известный как Новый Хабиб, выразил готовность провести поединок с Хабибом Нурмагомедовым. До этого Кадыров назвал Нурмагомедова проектом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и пообещал ему любые деньги за бой против представителя клуба «Ахмат».

27-летнему Чимаеву принадлежит рекорд UFC — он провел три поединка за 66 дней. На счету шведа чеченского происхождения девять побед в девяти боях. В настоящий момент он продолжает восстанавливаться в Чечне после перенесенного коронавируса.