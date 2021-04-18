Емельяненко рассказал о планах на бой в России

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко рассказал о планах на проведение поединка в России. Об этом сообщает ТАСС.

44-летний тяжеловес заявил, что уже поговорил с главой Bellator Скоттом Кокером. По словам Емельяненко, организация планирует проведение турнира в России со зрителями.

17 апреля Кокер заявил, что Емельяненко завершит выступления через два боя. Он подчеркнул, что важно, чтобы за последними боями прославленного тяжеловеса наблюдали зрители с трибун.

В последний раз Емельяненко дрался в декабре 2019-го. Тогда он нокаутировал американца Квинтона Джексона на турнире в Японии.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce и Bellator. На его счету 39 побед при шести поражениях.