Назван возможный соперник Федора Емельяненко

Следующим соперником российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко может стать бразилец Джуниор Дос Сантос. Об этом сообщает Tele-sport.

Руководство Bellator планирует организовать поединок между 44-летним российским тяжеловесом и бразильцем на турнире в Москве. Ожидается, что 37-летний Дос Сантос в ближайшее время подпишет контракт с промоушеном. Ранее бразильский тяжеловес покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Глава Bellator Скотт Кокер уже заявлял, что намерен организовать поединок с участием Емельяненко в России. Об этом он рассказал еще в декабре 2020-го.

44-летний Емельяненко в последний раз выходил в клетку в декабре 2019-го. Тогда на турнире Bellator в Японии он нокаутировал Квинтона Джексона, ветерана Pride.