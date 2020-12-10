Федор Емельяненко рассказал о запахе наркотиков на улицах США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился впечатлениями от своей поездки в США весной 2020-го. Слова спортсмена приводит YouTube-канал «Руки Выше».

44-летний тяжеловес рассказал, что стал свидетелем ряда неприятных сцен на улицах США. «Такая грязь льется изо рта. В повседневной жизни. И сказывается ситуация с легализацией наркотиков. Видел все это, запах чувствуется прямо на улице», — посетовал Емельяненко.

Россиянин выступает в американском промоушене Bellator. На фоне пандемии коронавируса новый поединок Емельяненко откладывается. Его последний бой состоялся в Японии в декабре 2019-го. Тогда он нокаутировал ветерана Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и Pride американца Квинтона Джексона.

Емельяненко известен по выступлениям в Strikeforce, Pride и Rings. Он становился чемпионом японской организации Pride и считается одним из лучших бойцов MMA в истории спорта.