Глава Bellator рассказал о больших планах на прощальный бой Емельяненко

Глава Bellator Скотт Кокер рассказал о планах на прощальный поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко. Его слова приводит MMA Junkie.

Кокер признался, что не хотел бы, чтобы прощальный бой тяжеловеса прошел бы в условиях ограничений из-за пандемии. «Федора должна провожать арена с тысячами зрителей. Хотел бы организовать бой в Москве. Первый для нас в России», — убежден он.

Кокер признался, что у него большие планы на прощальный поединок Последнего императора. «Надо устроить нечто грандиозное. Он словно царь. И царь возвращается с поля боя в родные земли», — заключил функционер.

44-летний Емельяненко в последний раз выходил в клетку в декабре 2019-го. Тогда на турнире Bellator в Японии он нокаутировал Квинтона Джексона, ветерана Pride. Этот поединок стал первым из планируемого прощального турне тяжеловеса. Ранее Кокер говорил о планах организовать по одному бою Емельяненко в Японии, США и России. Среди потенциальных соперников для тяжеловеса назывались Фабрисиу Вердум, Брок Леснар, а также Джош Барнетт.