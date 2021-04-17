Названы сроки завершения карьеры Федора Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко проведет еще два боя до завершения карьеры. Об этом заявил глава Bellator Скотт Кокер, пресс-конференция с участием которого опубликована на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Функционер отметил, что эти поединки обязательно должны увидеть зрители. По мнению Кокера, отдать должное легенде при пустых трибунах невозможно.

29 марта глава Bellator Скотт Кокер допустил, что Джуниор дос Сантос, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), может стать новым соперником Емельяненко. Также глава промоушена неоднократно заявлял о готовности организовать бой Емельяненко в России.

44-летний Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и Bellator. На его счету 39 побед при шести поражениях.

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