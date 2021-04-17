Россиянин Немков оказался в больнице после защиты чемпионского титула Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков был госпитализирован после боя с американцем Филом Дэвисом на турнире Bellator 257. Об этом сообщает РИА Новости.

В команде спортсмена отметили, что он получил обычное рассечение, которое нужно зашить в больнице. Представители Немкова подчеркнули, что это стандартная процедура и здоровью бойца ничего не угрожает.

Немков победил Дэвиса в ночь на субботу, 17 апреля единогласным решением судей. Благодаря этому результату 28-летний российский боец защитил титул чемпиона организации в полутяжелом весе.

Немков провел в MMA 15 поединков, одержал 13 побед и потерпел два поражения. В активе Дэвиса 23 победы и шесть поражений, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.