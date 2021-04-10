Президент Bellator восхитился нокаутировавшей соперницу за 29 секунд россиянкой

Президент американского промоушена Bellator Скотт Кокер похвалил российского бойца смешанного стиля (MMA) Диану Авсарагову. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Функционер восхитился дебютным боем россиянки в рамках организации. Он заявил, что не ожидал от нее столь яркой победы. Кроме того, Кокер отметил жесткость проведенной спортсменкой комбинации, в результате которой соперница была нокаутирована.

Авсарагова дебютировала в Bellator в ночь на субботу, 10 апреля. Российская спортсменка на 29-й секунде боя нокаутировала американку Тару Графф.

Поединок прошел в рамках турнира Bellator 256. Теперь на счету 22-летней россиянки три победы в трех боях по правилам MMA.