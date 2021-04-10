Россиянка нокаутировала соперницу за 29 секунд в дебютном бою в Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Диана Авсарагова провела дебютный бой в рамках американского промоушена Bellator. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На турнире Bellator 256, который прошел в ночь на субботу, 10 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), россиянка победила американку Тару Графф. 22-летняя спортсменка на 29-й секунде поединка провела удачную контратаку, нанесла удар в челюсть и нокаутировала 34-летнюю соперницу.

В главном бою Bellator 256 бывший чемпион организации в полутяжелом весе, действующий обладатель пояса в тяжелом дивизионе Райан Бейдер взял верх над Лиото Мачиду. Американец победил бразильца единогласным решением судей (49-46, 49-45, 49-45).

Спортсмены встретились во второй раз. В 2012 году Мачида нокаутировал соперника.