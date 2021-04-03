Двоюродный брат Нурмагомедова одержал победу в первом бою в Bellator

Двоюродный брат российский бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Усман одержал победу в первом бою в Bellator. Об этом сообщает ТАСС.

Усман одолел американца Майка Хэмела в рамках турнира Bellator 255 единогласным решением судей. Отмечается, что на счету Нурмагомедова, который является чемпионом мира по MMA среди юниоров-любителей, 12 побед в смешанных единоборствах из 12 боев.

Ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал первую победу другого своего двоюродного брата Абубакара, который одолел американского бойца Джареда Гудена в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он отметил, что это еще одна крупная победа для их команды. Спортсмен также подчеркнул, что побеждает и проигрывает вместе со своими братьями, так как они все для него.

В UFC также выступает другой кузен чемпиона UFC Умар Нурмагомедов.