Нурмагомедов назвал лучшего футболиста в истории

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего футболиста мира в истории. Об этом сообщается на канале UFC Russia на YouTube.

По мнению спортсмена, такого звания достоин форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Россиянин отметил, что игрок занимает лидирующие позиции с 2004 года. «Он 16 лет на вершине и играет на таком уровне», — добавил Нурмагомедов.

36-летний Роналду известен по выступлениям за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а в составе сборной Португалии завоевал титул чемпиона Европы.

19 марта стало известно об окончательном уходе Нурмагомедова из ММА. За карьеру россиянин провел 29 боев, каждый из которых выиграл. Он становился чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.