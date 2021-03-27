Нурмагомедов описал последний разговор с главой UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов описал разговор с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом на их последней встрече. Об этом он рассказал в эфире шоу Weight-in: запись выпуска доступна в YouTube-канале UFC.

32-летний россиянин раскрыл детали беседы с Уайтом, в результате которой глава UFC объявил об официальном уходе Нурмагомедова из спорта. «Он спросил меня: "Ну что мы собираемся делать?" Я ответил, что ничего не поменялось, что я ухожу. Я заявил, что не намерен задерживать дивизион. Тогда Дэйна взял трубку и произнес: "Этот бой — официален". Это он говорил про поединок Чарльза Оливейры и Майкла Чэндлера», — рассказал Нурмагомедов.

Он также признался, что после беседы с Уайтом ему было немного грустно. При этом россиянин подчеркнул, что у него нет мотивации к выступлениям в октагоне. Вместе с тем он намерен помогать другим спортсменам в их подготовке к боям. В частности, речь шла об Абубакаре Нурмагомедове, которому предстоит новый поединок на UFC 260, намеченный на 28 марта.

О решении покинуть MMA Нурмагомедов объявил еще в октябре 2020-го, сразу после победы над Джастином Гейджи. После этого глава UFC не скрывал стремления вернуть россиянина к выступлениям и провел с ним встречу в Абу-Даби и беседу в Лас-Вегасе. В итоге сам глава UFC объявил о том, что Нурмагомедов официально закончил со спортом. Россиянин оставил пояс чемпиона UFC в легком весе и лишился места в рейтинге действующих бойцов UFC.