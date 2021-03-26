Глава UFC рассказал о решающем разговоре с Нурмагомедовым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о решающем разговоре с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Функционер высказался об этом на посвященной турниру UFC 260 пресс-конференции, запись которой доступна на канале промоушена в YouTube.

По словам американца, он окончательно убедился в завершении карьеры россиянина во время их последнего совместного ужина. Уайт также усомнился в возвращении бойца в октагон, так как тот еще долго не будет испытывать проблем с деньгами.

19 марта Уайт объявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова. Теперь за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе поспорят Майкл Чэндлер и Чарльз Оливейра.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках, из них 13 — в UFC. Его поединок с Фергюсоном, владевшим временным поясом чемпиона, по разным причинам срывался пять раз.