Нурмагомедов стал лидером русскоязычного Instagram по лайкам и комментариям

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов стал лидером русскоязычного Instagram по количеству лайков и комментариев в профиле за февраль 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Brand Analytics.

Аккаунт Нурмагомедова, с которым на момент подсчета взаимодействовали более 27,1 миллиона пользователей, собрал 21,6 миллиона реакций суммарно. На втором месте расположилась телеведущая Ксения Бородина (14,1 миллиона человек и 16,7 миллиона реакций), замкнула тройку визажист Гоар Аветисян (10,2 миллиона человек и 10,1 миллиона реакций).

24 марта Нурмагомедов критически высказался о рэпере Моргенштерне. Он добавил, что надеется на появление в России специального дисциплинарного органа, и призвал «чистить всю эту грязь с экранов».

19 марта стало известно об окончательном уходе Нурмагомедова из ММА. За карьеру россиянин провел 29 боев, каждый из которых выиграл. Он становился чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.