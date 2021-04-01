Нурмагомедов ответил Фергюсону

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Twitter ответил американцу Тони Фергюсону.

Спортсмен пожелал удачи американцу в предстоящем поединке против Бенеила Дариуша. Он обратил внимание на то, что Дариуш — самый недооцененный боец в легком дивизионе, и посоветовал ему сосредоточиться на нем. «Всего наилучшего тебе и твоей семье, даже несмотря на то, что ты выглядишь, как дерьмо», — написал Нурмагомедов.

31 марта Фергюсон опубликовал видео с битвы взглядов с россиянином перед их сорвавшимся поединком в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Скоро увидимся», — написал он.

Нурмагомедов покинул MMA. Об этом окончательно стало известно в марте. О своем решении россиянин объявил еще в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи.

Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался неоднократно. Они должны были подраться весной 2020-го, однако россиянин снялся из-за неясности относительно места проведения турнира на фоне пандемии. В итоге Фергюсон сразился с Гейджи и потерпел первое поражение за восемь лет, упустив возможность побороться за титул чемпиона в легком весе.