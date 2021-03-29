Фергюсон получил новый бой в UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон вернется в октагон весной 2021 года. Об этом сообщает MMA Junkie.

37-летний американец получил новый поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 15 мая ему предстоит встреча с 31-летним Бенеилом Дариушом. Схватка пройдет в рамках номерного турнира UFC 262.

Фергюсон проиграл последние два поединка в UFC. Весной 2020-го он уступил Джастину Гейджи, лишившись шанса на проведение титульного боя. В декабре того же года американец проиграл Чарльзу Оливейре. Последний уже в марте 2021-го получил возможность поспорить за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе с Майклом Чэндлером.

До этих неудач Фергюсон не проигрывал на протяжении восьми лет. Американец становился временным чемпионом UFC. При этом известно, что неоднократно срывался поединок Фергюсона с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Фергюсон одержал 25 побед при шести поражениях.