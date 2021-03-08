Преемник Нурмагомедова захотел подраться с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев захотел подраться с американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщает MMA Junkie.

Махачев признался, что мечтает о поединке с американцем. «Он до сих пор не отстает от Хабиба (Нурмагомедова, бойца MMA и друга Махачева — прим. «Ленты.ру»). Не понимаю его. Но хочу помочь ему попрощаться со спортом. Он немного безумен и ему нужна помощь», — заявил он.

Махачева неоднократно называли преемником Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом не раз говорили тренеры бойцов Хавьер Мендес и Абдулманап Нурмагомедов.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова срывался пять раз. Американец — бывший временный чемпион UFC. Нурмагомедов удерживает пояс чемпиона организации в легком весе. Он объявил об уходе из спорта в октябре 2020-го.

Махачев одержал семь побед подряд в UFC. Он занимает 14-е место в рейтинге дивизиона легковесов организации.