Фергюсон обратился к Нурмагомедову

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон обратился к завершившему карьеру россиянину Хабибу Нурмагомедову. Пост доступен в Instagram спортсмена.

37-летний американец опубликовал видео с битвы взглядов с россиянином перед их сорвавшимся поединком в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Скоро увидимся», — написал Фергюсон.

Фергюсон вернется в октагон UFC 15 мая. Ему предстоит поединок с Бенеилом Дариушом. Два последних боя американец проиграл.

Нурмагомедов покинул MMA. Об этом окончательно стало известно в марте. О своем решении россиянин объявил еще в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи.

Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался неоднократно. Они должны были подраться весной 2020-го, однако россиянин снялся из-за неясности относительно места проведения турнира на фоне пандемии. В итоге Фергюсон сразился с Гейджи и потерпел первое поражение за восемь лет, упустив возможность побороться за титул чемпиона в легком весе.