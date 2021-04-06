Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко улетел в США на турнир Bellator 257. Об этом он написал в своем Instagram.

44-летний тяжеловес опубликовал фото, сделанное в аэропорту. Рядом с Емельяненко можно увидеть другого отечественного бойца Вадима Немкова, действующего чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

На турнире Bellator 257, который пройдет в США 16 апреля, Немкову предстоит поединок против 36-летнего американца Фила Дэвиса. Россиянин тренируется в команде Емельяненко.

29 марта глава Bellator Скотт Кокер допустил, что Джуниор дос Сантос, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), может стать новым соперником Емельяненко. Также глава промоушена неоднократно заявлял о готовности организовать бой Емельяненко в России.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и Bellator. На его счету 39 побед при шести поражениях.