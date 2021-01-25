Заразившегося коронавирусом Емельяненко отправили долечиваться дома

Врачи отправили российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко долечиваться домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Заразившегося коронавирусом 44-летнего тяжеловеса выписали из больницы. Отмечается, что спортсмену стало лучше, и врачи приняли решение отпустить его домой.

21 января, сообщалось, что Емельяненко в состоянии средней тяжести находится в московской ГКБ №52. 9 января у него поднялась температура и пропало обоняние, позже диагностировали двустороннюю пневмонию.

Федор Емельяненко в последний раз выходил в клетку в декабре 2019-го. Тогда на турнире Bellator в Японии он нокаутировал ветерана Pride Квинтона Джексона. Этот поединок стал первым в планируемом прощальном турне тяжеловеса.