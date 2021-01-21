Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

О нахождении 44-летнего спортсмена в московской ГКБ №52 сообщила сотрудница медучреждения, специализирующегося на лечении пациентов с коронавирусом. При этом она не уточнила, в каком состоянии находится боец.

По информации Telegram-канала Mash, Емельяненко находится в больнице в состоянии средней тяжести. Спортсмена госпитализировали 9 января, у него поднялась температура и пропало обоняние. Позже у россиянина диагностировали двустороннюю пневмонию.

Федор Емельяненко в последний раз выходил в клетку в декабре 2019-го. Тогда на турнире Bellator в Японии он нокаутировал Квинтона Джексона, ветерана Pride. Этот поединок стал первым из планируемого прощального турне тяжеловеса.