Госпитализированный с коронавирусом Емельяненко рассказал о своем состоянии

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко, госпитализированный с коронавирусом, рассказал о своем состоянии. Спортсмен обратился к подписчикам в Instagram.

Емельяненко поблагодарил всех за поддержку, а также отметил, что сейчас чувствует себя хорошо и идет на поправку. Он добавил, что медицинский персонал заботится о нем и очень много трудится.

Ранее в четверг, 21 января, сообщалось, что Емельяненко находится в больнице в состоянии средней тяжести. Спортсмена госпитализировали в московскую ГКБ №52. 9 января у него поднялась температура и пропало обоняние. Позже у россиянина диагностировали двустороннюю пневмонию.

Федор Емельяненко в последний раз выходил в клетку в декабре 2019-го. Тогда на турнире Bellator в Японии он нокаутировал Квинтона Джексона, ветерана Pride. Этот поединок стал первым из планируемого прощального турне тяжеловеса.