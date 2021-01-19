Бывшего вратаря сборной России Малафеева госпитализировали с коронавирусом

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев госпитализирован с коронавирусом. Об этом в своем Instagram сообщила супруга спортсмена Екатерина Малафеева.

По ее словам, из-за ухудшения состояния футболиста было решено вызвать скорую. У голкипера держится температура 38, кроме того, одно его легкое поражено на 40 процентов, а второе — на 65–70.

Малафеев всю карьеру провел в «Зените». В составе сине-бело-голубых вратарь выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Выступая за сборную России в 2008 году, становился бронзовым призером чемпионата Европы.

Малафеев объявил об уходе из спорта в 2016 году. После завершения карьеры он стал учредителем группы компаний, подразделения которой занимаются недвижимостью, туристическим бизнесом, дизайном, а также предоставляют юридические и охранные услуги.