Льва Яшина перестали считать лучшим вратарем в истории футбола

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон стал лучшим голкипером в истории футбола. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Традиционно в рейтинга вратарей первую строчку занимал советский футболист Лев Яшин. Теперь он опустился на вторую строчку.

Издание провело опрос среди 18 вратарей из 18 стран, предложив выбрать лучшего голкипера, и семеро из них отдали голоса за Буффона. За Яшина проголосовало пятеро. Известно, что за Буффона высказался и россиянин Вячеслав Малафеев.

Яшин является единственным вратарем в истории, удостоенным «Золотого мяча». Голкипер известен по выступлениям за московское «Динамо» и сборную СССР. Вместе с клубом Яшин пять раз становился чемпионом страны. В составе национальной команды вратарь провел 74 матча, выиграл Олимпиаду-1956, чемпионат Европы-1960 и завоевал серебряные медали континентального первенства 1964 года.

Яшин признан лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола. В его честь назван приз лучшему вратарю года.