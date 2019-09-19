Приз лучшему вратарю мира назвали в честь Льва Яшина

Французский журнал France Football объявил о создании новой ежегодной награды лучшему вратарю мира, которая будет носить имя Льва Яшина. Об этом сообщает Reuters.

Приз будет впервые вручен в этом году. Список из 10 претендентов France Football огласит 21 октября. Победитель станет известен 2 декабря на той же церемонии, на которой будет определен обладатель «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту мира.

Яшин является единственным вратарем в истории, удостоенным «Золотого мяча». Советский футболист получил приз в 1963 году.

Голкипер известен по выступлениям за московское «Динамо» и сборную СССР. Вместе с клубом Яшин пять раз становился чемпионом страны. В составе национальной команды вратарь провел 74 матча, выиграл Олимпиаду-1956, чемпионат Европы-1960 и завоевал серебряные медали континентального первенства 1964 года. Яшин признан лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола.

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