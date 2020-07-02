Уличенную в наркоторговле дочь Малафеева отправили на психиатрическую экспертизу

Дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксения отправится в стационар для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Малафееву обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом б части 3 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере»). Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление о помещении 16-летней дочери футболиста в стационар.

В начале марта Малафееву задержали. При себе у нее были таблетки экстази. Против девушки было возбуждено уголовное дело. На допросе она призналась, что решилась на преступления из-за нехватки денег на карманные расходы.

Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. Мать девушки погибла в ДТП в 2011 году.

Вячеслав Малафеев всю карьеру провел в «Зените». В составе сине-бело-голубых вратарь выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Выступая за сборную России в 2008 году, становился бронзовым призером чемпионата Европы. Малафеев объявил об уходе из спорта в 2016 году.

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