Бывший вратарь сборной России предостерег от покупки недвижимости за границей

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев предостерег от покупки недвижимости за границей. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Спортсмен рассказал, что в 2008 году приобрел апартаменты в Испании, которые позволили ему не переживать о размещении и бронировании отелей. Однако у покупки есть несколько минусов.

Первый — траты на содержание жилья. Кроме того, собственная недвижимость ограничивает свободу передвижения: вместо путешествий владелец все время едет в одну и ту же знакомую страну.

Малафеев всю карьеру провел в «Зените». В составе сине-бело-голубых вратарь выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Выступая за сборную России в 2008 году, становился бронзовым призером чемпионата Европы.

Малафеев объявил об уходе из спорта в 2016 году. После завершения карьеры он стал учредителем группы компаний, подразделения которой занимаются недвижимостью, туристическим бизнесом, дизайном, а также предоставляют юридические и охранные услуги.